Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

L'Europa lancia il computer quantistico Euro-Q-Exa in Germania e consolida l'infrastruttura digitale sovrana

AA

Euro-Q-Exa, il primo computer quantistico dell'impresa comune EuroHPC implementato in Germania, è stato presentato al Leibniz Supercomputing Centre (LRZ) di Garching, Monaco di Baviera.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260212921560/it/

Silke Launert, Parliamentary State Secretary of the BMFTR; Dieter Kranzlmüller, Director of the LRZ; Maximilian Böltl, Member of the Bavarian State Parliament; Bavarian Minister of State of Science and the Arts, Markus Blume; Henna Virkkunen, Executive Vice-President of the European Commission for Technological Sovereignty, Security and Democracy; and Sylwia Barthel de Weydenthal, Chief Commercial Officer of IQM Quantum Computers (from the left).

Silke Launert, Parliamentary State Secretary of the BMFTR; Dieter Kranzlmüller, Director of the LRZ; Maximilian Böltl, Member of the Bavarian State Parliament; Bavarian Minister of State of Science and the Arts, Markus Blume; Henna Virkkunen, Executive Vice-President of the European Commission for Technological Sovereignty, Security and Democracy; and Sylwia Barthel de Weydenthal, Chief Commercial Officer of IQM Quantum Computers (from the left).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media:
Email: press@meetiqm.com
Cellulare: +358504790845
www.meetiqm.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario