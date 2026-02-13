L'Europa lancia il computer quantistico Euro-Q-Exa in Germania e consolida l'infrastruttura digitale sovrana

Euro-Q-Exa, il primo computer quantistico dell'impresa comune EuroHPC implementato in Germania, è stato presentato al Leibniz Supercomputing Centre (LRZ) di Garching, Monaco di Baviera.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260212921560/it/

Silke Launert, Parliamentary State Secretary of the BMFTR; Dieter Kranzlmüller, Director of the LRZ; Maximilian Böltl, Member of the Bavarian State Parliament; Bavarian Minister of State of Science and the Arts, Markus Blume; Henna Virkkunen, Executive Vice-President of the European Commission for Technological Sovereignty, Security and Democracy; and Sylwia Barthel de Weydenthal, Chief Commercial Officer of IQM Quantum Computers (from the left).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260212921560/it/

Contatto con i media:

Email: press@meetiqm.com

Cellulare: +358504790845

www.meetiqm.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire