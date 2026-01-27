L'esperto dirigente europeo nel settore del software David Coste entrerà a far parte di Battery Ventures
Battery Ventures, la società di investimento globale orientata alla tecnologia, ha annunciato l'assunzione dal prossimo mese dell'ex dirigente di Forteroo, David Coste, in qualità di executive-in-residence presso il proprio ufficio di Londra.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260127834112/it/
David Coste, a former Forterro executive who begins a new executive-in-residence role with global investment firm Battery Ventures in London in February.
Durante il suo mandato presso Battery, Coste lavorerà a stretto contatto con il partner di Battery Zak Ewen e con il partner generale Morad Elhafed, per aiutare a individuare e valutare gli investimenti in tecnologia aziendale in tutta Europa. Battery ha aperto il suo primo ufficio a Londra nel 2016 e dal 2005 ha completato oltre 150 transazioni in 13 Paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Svezia e Norvegia.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260127834112/it/
Rebecca Buckman
Marketing Partner
becky@battery.com
650-292-2077
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato