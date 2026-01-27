L'esperto dirigente europeo nel settore del software David Coste entrerà a far parte di Battery Ventures

Battery Ventures, la società di investimento globale orientata alla tecnologia, ha annunciato l'assunzione dal prossimo mese dell'ex dirigente di Forteroo, David Coste, in qualità di executive-in-residence presso il proprio ufficio di Londra.

David Coste, a former Forterro executive who begins a new executive-in-residence role with global investment firm Battery Ventures in London in February.

Durante il suo mandato presso Battery, Coste lavorerà a stretto contatto con il partner di Battery Zak Ewen e con il partner generale Morad Elhafed, per aiutare a individuare e valutare gli investimenti in tecnologia aziendale in tutta Europa. Battery ha aperto il suo primo ufficio a Londra nel 2016 e dal 2005 ha completato oltre 150 transazioni in 13 Paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Svezia e Norvegia.

