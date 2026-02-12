Giornale di Brescia
Lenovo Group: risultati finanziari del terzo trimestre 2025/26

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), assieme alle proprie filiali ("il Gruppo") ha comunicato oggi i risultati per il terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2025/26, caratterizzato da fatturati record, redditività accelerata e un'espansione ininterrotta del fatturato legato all'IA. Nel corso del trimestre, le entrate complessive del gruppo hanno raggiunto un massimo storico trimestrale di 22,2 miliardi di dollari, un incremento del 18% su base annua, con un incremento a doppia cifra su base annua delle entrate di tutti i gruppi di attività. Senza considerare le voci non operative non monetarie e gli utili e oneri una tantum nel terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2024/2025 e nel terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2025/2026, l'utile netto rettificato (utile attribuibile agli azionisti - non HKFRS) [1] è aumentato del 36% su base annua fino a raggiungere i 589 milioni di dollari USA, con un margine di utile netto rettificato [1] che si è espanso fino al 2,7%.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

