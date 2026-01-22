Giornale di Brescia
Le API di Vonage Network aprono la strada a Freenow by Lyft per promuovere l'innovazione nella mobilità urbana

Vonage, parte di Ericsson, e Freenow by Lyft, un'app di taxi e multimobilità leader nel settore in Europa, hanno ampliato la loro collaborazione con il lancio della Vonage Silent Authentication API per clienti negli Stati Uniti. Le API di Vonage Network consentono a Freenow by Lyft di accedere a dati e informazioni di rete in tempo reale, aiutando a prevenire le frodi attraverso la verifica diretta degli utenti, assicurando interazioni affidabili, efficienti e sicure per i suoi clienti e autisti.

