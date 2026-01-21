Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

LatticeFlow AI acquisisce AI Sonar, la piattaforma leader di scoperta assistita dall'IA, per garantire una governance IA sicura ed end-to-end

AA

LatticeFlow AI , un'azienda deep-tech svizzera alla guida della governance IA basata sulle evidenze, ha annunciato oggi nel corso del Forum economico mondiale (WEF) l'acquisizione dell'azienda AI Sonar Ltd con sede a Dublino, una società interamente controllata di CloudSphere Ltd . La piattaforma di punta per la scoperta dell'IA consente alle aziende e agli ISV di rilevare l'IA ombra. La soluzione AI Sonar continuerà a essere offerta con il proprio marchio da LatticeFlow AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Richieste dei media:
Gloria Fernandez, Marketing Director
media@latticeflow.ai
LatticeFlow AI



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario