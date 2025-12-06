Giornale di Brescia
Lattice ottiene il 2025 Global Semiconductor Alliance Award

AA

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza, oggi ha annunciato di essere stata selezionata come “Società pubblica di dispositivi a semiconduttori più rispettata” in occasione dei 2025 Global Semiconductor Alliance (GSA) Award , che vengono conferiti alle imprese che hanno dimostrato eccellenza attraverso il successo conseguito, la visione, la strategia e le opportunità sfruttabili nel settore, come determinato dai voti dei membri GSA.

“Siamo onorati del consenso della Global Semiconductor Alliance e dei nostri pari sul giudicarci una delle società pubbliche di dispositivi a semiconduttori più rispettate del 2025. Questo riconoscimento riflette l’impegno di Lattice e la fiducia dei nostri clienti, partner, fornitori e investitori. Guardando al futuro, rimaniamo concentrati nel dare impulso all’innovazione e nel rafforzare il nostro ruolo come leader affidabile nello sviluppo di soluzioni per sistemi e dispositivi a semiconduttori programmabili a basso consumo di potenza”, commenta Ford Tamer, amministratore delegato Lattice Semiconductor.

I GSA Award annuali celebrano i successi dell’industria dei semiconduttori e premiano le aziende con le migliori performance e i dirigenti più influenti. I membri GSA rappresentano l’80% dell’industria dei semiconduttori, il cui valore supera i 620 miliardi di dollari.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , Facebook , YouTube , WeChat o Weibo .

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

REFERENTE PER I MEDIA
Sophia Hong
Lattice Semiconductor
503-268-8786
Sophia.Hong@latticesemi.com

REFERENTE PER GLI INVESTITORI
Rick Muscha
Lattice Semiconductor
408-826-6000
Rick.Muscha@latticesemi.com



