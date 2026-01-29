Giornale di Brescia
Business Wire

Laserfiche espande l’acquisizione di dati IA con l’autoclassificazione per trasformarli in business intelligence

Laserfiche – leader nello sviluppo di soluzioni SaaS per la gestione intelligente di contenuti – oggi ha annunciato importanti perfezionamenti a Smart Fields , il suo strumento di estrazione dati basato sull’IA. L’aggiornamento introduce la classificazione e l’assegnazione di tag automatizzate dei documenti, consentendo alle imprese di passare da contenuti non strutturati a decisioni basate su dati concreti nell’arco di secondi.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260128533664/it/

Usando prompt in linguaggio naturale al posto dei rigidi sistemi OCR basati su regole, Smart Fields è ora in grado di identificare la tipologia dei documenti – come fatture, moduli di identificazione fiscale o certificati scolastici – e applicare automaticamente il corretto modello di metadati tramite l’IA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
Linda Domingo
Direttrice comunicazioni Laserfiche
Linda.domingo@laserfiche.com
562-988-1688 interno 234



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

