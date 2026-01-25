L’Arabia Saudita ospiterà il World Economic Forum Global Collaboration and Growth Meeting: “Building Common Ground and Reviving Growth”, il 22-23 aprile 2026

È stato annunciato oggi, in occasione della giornata conclusiva della 56° edizione del World Economic Forum (WEF) a Davos, Svizzera, che l’Arabia Saudita ospiterà il World Economic Forum (WEF) Global Collaboration and Growth Meeting: “Building Common Ground and Reviving Growth, a Jeddah il 22 e 23 aprile 2026.

Sua Eccellenza Faisal F. Alibrahim, Ministro dell’Economia e della Pianificazione dell’Arabia Saudita, ha confermato i dettagli di questo importante appuntamento di alto livello del WEF, annunciato per la prima volta al meeting annuale del WEF 2025 .

Invitando al pragmatismo e alla collaborazione in un contesto di frammentazione geopolitica, Sua Eccellenza Alibrahim ha affermato che: “La stabilità non può essere costruita rapidamente, né può essere comprata”.

“La stabilità deve essere fondata, coltivata, protetta, rafforzata e guidata. La stabilità non è negoziabile”, ha dichiarato rivolgendosi a una platea di leader mondiali.

Sua Eccellenza Alibrahim ha sottolineato la necessità di un dialogo continuo per rivitalizzare la crescita globale: “Nessun singolo incontro, per quanto ben intenzionato, potrà risolvere tutte le sfide globali. Ma ogni volta rappresenta un’opportunità: un’opportunità per essere determinati e profondamente coinvolti, e per costruire la cultura che permette alla cooperazione di funzionare. Una cultura che favorisca forza e progresso, e che liberi il potenziale dell’economia globale in tutta la sua diversità”.

Invitando i delegati a partecipare al Global Collaboration and Growth Meeting: “Building Common Ground and Reviving Growth”, Sua Eccellenza Alibrahim ha affermato che l’incontro darà seguito al successo dello Special Meeting del WEF tenutosi a Riyadh, aggiungendo che l’Arabia Saudita è diventata “una capitale globale del pragmatismo e dell’impatto”.

Ha poi aggiunto: “In un momento in cui l’economia globale si trova ad affrontare sfide strutturali di lunga data, questo impegno aiuta a trasformare la cooperazione dall’intenzione al risultato, fissando aspettative chiare, ancorando la responsabilità e, in definitiva, dando valore al dialogo”.

Commentando l’annuncio, Børge Brende, Presidente del WEF, ha sottolineato il rafforzamento della collaborazione tra il Forum e il Regno. “Siamo lieti di tornare in Arabia Saudita nel 2026 per portare avanti le conversazioni iniziate durante il nostro Annual Meeting – creando uno spazio in cui i leader possano lavorare insieme, costruire fiducia e garantire che il dialogo si traduca in collaborazione e azioni concrete”.

Il Global Collaboration and Growth Meeting riflette il ruolo dell’Arabia Saudita come partner affidabile nella promozione del dialogo e del sostegno alla stabilità internazionale per favorire la prosperità condivisa. Il Regno continua a riunire prospettive provenienti da economie avanzate ed emergenti per co-progettare la crescita e affrontare insieme le sfide globali.

