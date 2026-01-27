Lancio del Business4Land Champions' Council a Davos per stimolare l'azione del settore privato su terra e siccità

Il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD) e la Presidenza della COP16 dell'UNCCD, guidata dal Regno dell'Arabia Saudita, hanno annunciato oggi il lancio ufficiale del Business 4 Land (B4L) Champions' Council in occasione di un evento di alto livello ospitato presso InTent durante l'incontro annuale del World Economic Forum (WEF) a Davos.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260123948090/it/

The UNCCD COP16 Presidency and the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) Secretariat launched the Business 4 Land (B4L) Champions’ Council at the World Economic Forum in Davos (Photo: AETOSWire)

Il B4L Champions' Council riunisce amministratori delegati e dirigenti di alto livello provenienti da tutto il mondo nei settori dell'agricoltura, della consulenza, dei servizi ambientali, della moda, dell'alimentazione, della cellulosa/carta, delle energie rinnovabili e della tecnologia. L'obiettivo è quello di guidare la leadership del settore privato nel ripristino di 1,5 miliardi di ettari di terreni degradati entro il 2030, allineando l'ambizione delle imprese con gli obiettivi globali degli SDG per il clima, la biodiversità e la neutralità del degrado del suolo.

"La metà del PIL dipende dalla terra, perché la nostra acqua dolce è sulla terra, le nostre fattorie sono sulla terra, le nostre foreste sono sulla terra, le nostre città sono sulla terra, i nostri villaggi sono sulla terra, le nostre strade sono sulla terra. Eppure, ogni anno, 100 milioni di ettari di terra vengono degradati a causa delle attività ordinarie. Dobbiamo cambiare rotta," ha dichiarato S. E. il Dott. Osama Ibrahim Faqeeha, Vice Ministro dell'Ambiente dell'Arabia Saudita e Consigliere della Presidenza della COP16. "Non possiamo farlo senza la comunità imprenditoriale. Dobbiamo cambiare radicalmente il nostro atteggiamento nei confronti della terra e riprogettare le nostre spese. La buona notizia è che investendo nella terra non si perde nulla, si guadagna soltanto."

Il Consiglio sosterrà le azioni del B4L in linea con l'Agenda d'azione di Riad per catalizzare le azioni del settore privato, lanciata alla COP16 di Riad nel dicembre 2024, dove sono stati promessi oltre 12 miliardi di dollari statunitensi per il ripristino del territorio e la resilienza alla siccità, compresi i contributi dell'Arab Coordination Group, della Islamic Development Bank, del Fondo OPEC e del governo dell'Arabia Saudita. Il B4L Champions' Council sfrutterà questo slancio attraverso un'azione aziendale coordinata.

"L'inazione ha un costo, mentre l'azione produce enormi entrate: per ogni dollaro speso per la terra, si generano circa 30 dollari di entrate," ha dichiarato Yasmine Fouad, Segretaria esecutiva dell'UNCCD. "L'iniziativa del B4L è l'unica piattaforma ufficiale e formale del settore privato al di fuori delle convenzioni delle Nazioni Unite, dal cambiamento climatico alla biodiversità, che attualmente esiste. Non si tratta di un contributo volontario, ma di una parte della responsabilità sociale d'impresa."

Promuovere l'azione delle imprese per la rigenerazione del suolo

Gli obiettivi del B4L Champions' Council includono la mobilitazione di capitali privati e azioni aziendali per potenziare modelli di business rigenerativi e positivi per il territorio, la difesa di casi aziendali e di investimento per il ripristino del territorio, la resilienza alla siccità, la sicurezza alimentare e il benessere della comunità, la promozione della collaborazione tra imprese attraverso le catene del valore e il sostegno all'allineamento delle politiche attraverso un dialogo tra pubblico e privato strutturato con governi e istituzioni multilaterali.

Il Consiglio svolgerà inoltre un ruolo chiave nel sostenere l'attuazione della Riyadh Global Drought Resilience Partnership (RGDRP), lanciata per affrontare i crescenti rischi di siccità attraverso un'azione globale coordinata.

Durante il lancio a Davos, i leader aziendali fondatori hanno sottolineato che il ripristino del territorio è un imperativo aziendale urgente.

L'amministratore delegato di Nexira ha sottolineato la necessità di un impatto misurabile e di un approvvigionamento sostenibile lungo le catene del valore agricole, mentre la vicepresidente esecutiva per la sostenibilità di Suzano ha evidenziato come la silvicoltura rigenerativa rafforzi la biodiversità e la resilienza finanziaria a lungo termine. Inoltre, il fondatore di Gut & Bösel ha condiviso approfondimenti pratici sulla costruzione della salute del suolo e sull'inversione del degrado del terreno attraverso l'innovazione a livello agricolo.

Il lancio segna una tappa fondamentale nel posizionamento della terra al centro dei programmi per il clima e lo sviluppo, sottolineando al contempo il ruolo fondamentale del settore privato nell'accelerazione di un futuro rigenerativo e positivo per la terra.

Fonte: AETOSWire

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260123948090/it/

Abdulaziz S. Al Wosifer, Consigliere del Vice Ministro, COP16Riyadh

awosifer@ncvc.gov.sa





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire