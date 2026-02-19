L'analisi Fosway 9-Grid™ identifica O.C. Tanner come leader strategico nel mercato del successo dei talenti e delle persone

O.C. Tanner , leader globale nelle soluzioni di riconoscimento e cultura dei dipendenti, è onorata di essere ancora una volta riconosciuta come Strategic Leader nell'ultimo Fosway 9-Grid™ per il Successo dei talenti e delle persone . Questa classificazione al vertice del settore da parte del Fosway Group , l'analista del personale e dei talenti leader in Europa, riafferma l'impegno costante di O.C. Tanner nell'innovazione del coinvolgimento dei dipendenti e nella cultura del luogo di lavoro.

L'analisi indipendente di Fosway valuta i fornitori sulla base delle prestazioni, del potenziale, della presenza sul mercato, del costo totale della proprietà e della traiettoria, aiutando i leader delle risorse umane a prendere decisioni informate sulle soluzioni riguardanti i posti di lavoro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260219794340/it/

O.C. Tanner

press@octanner.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire