Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

L'analisi Fosway 9-Grid™ identifica O.C. Tanner come leader strategico nel mercato del successo dei talenti e delle persone

AA

O.C. Tanner , leader globale nelle soluzioni di riconoscimento e cultura dei dipendenti, è onorata di essere ancora una volta riconosciuta come Strategic Leader nell'ultimo Fosway 9-Grid™ per il Successo dei talenti e delle persone . Questa classificazione al vertice del settore da parte del Fosway Group , l'analista del personale e dei talenti leader in Europa, riafferma l'impegno costante di O.C. Tanner nell'innovazione del coinvolgimento dei dipendenti e nella cultura del luogo di lavoro.

L'analisi indipendente di Fosway valuta i fornitori sulla base delle prestazioni, del potenziale, della presenza sul mercato, del costo totale della proprietà e della traiettoria, aiutando i leader delle risorse umane a prendere decisioni informate sulle soluzioni riguardanti i posti di lavoro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

O.C. Tanner
press@octanner.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario