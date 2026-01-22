Giornale di Brescia
L'AMGTA annuncia l'adesione di EOS in qualità di Principal Member e la nomina di Björn Hannappel nel consiglio di amministrazione

AA

La Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA) oggi ha reso noto che EOS , storico aderente all'associazione, ne è diventato Principal Member . Nel quadro di questo ruolo di leadership ampliata, il responsabile della sostenibilità di EOS, Björn Hannappel , è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di AMGTA.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260121490450/it/

Björn Hannappel, Head of Sustainability at EOS, has joined the AMGTA Board of Directors.

L'adesione in qualità di Principal Membership rappresenta il livello massimo di partecipazione in AMGTA ed è riservato alle organizzazioni che dimostrano leadership continuativa, allineamento strategico e impegno nel promuovere pratiche di produzione sostenibili e resilienti a livello globale. In qualità di Principal Member, EOS assumerà un ruolo più ampio nel definire la direzione strategica, la governance e le iniziative di collaborazione di AMGTA nel settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media:
Sherri Monroe
Direttore esecutivo
SMonroe@AMGTA.org
+1 386-216-7396



