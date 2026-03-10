L'agente IA Outmax di Perion è ora disponibile per TikTok, con un incremento delle prestazioni media fino al 25% nei risultati preliminari

Perion Network Ltd. (NASDAQ e TASE : PERI ), leader tecnologico avanzato che risolve le complessità della pubblicità digitale attraverso un'infrastruttura di esecuzione nativa per l'IA, ha annunciato oggi il lancio del suo agente IA proprietario Outmax per TikTok. Questa integrazione estende le potenzialità di Perion a una delle piattaforme pubblicitarie globali a più rapida crescita, con quasi 1,6 miliardi di utenti in tutto il mondo. I ricavi pubblicitari di TikTok dovrebbero superare i 50 miliardi di dollari entro il 2027.

L'agente IA Outmax è integrato nell'infrastruttura nativa per l'IA di Perion, progettata per aumentare l'efficienza e le prestazioni degli inserzionisti. Completamente integrato con TikTok, Outmax applica un'intelligenza algoritmica che va oltre i parametri predefiniti della piattaforma, permettendo agli inserzionisti di ottimizzare i risultati di business definiti dal brand.

Il nuovo modello Outmax per TikTok sta già offrendo prestazioni superiori fino al 25%, dimostrando la capacità di Perion di migliorare significativamente l’efficienza e di mantenere la scalabilità richiesta dai brand globali.

"Con il lancio ufficiale del nostro nuovo modello di IA per TikTok, stiamo vedendo ottimi risultati per i nostri clienti", ha affermato Tal Jacobson, CEO di Perion. "L'implementazione di ulteriori modelli di agenti IA Outmax su piattaforme ad alta crescita come TikTok ci permette di lavorare con più clienti su più piattaforme in tutto il mondo."

Informazioni su Perion Network Ltd.

Perion è un leader tecnologico avanzato che ridefinisce la pubblicità attraverso un'infrastruttura nativa per l'IA, offrendo esecuzione media in tempo reale su CTV, digital out-of-home, commerce e retail media, social e ambienti digitali. Alimentata da Outmax, il motore IA proprietario dell'azienda, Perion aiuta brand, agenzie e rivenditori a ottimizzare la spesa e le prestazioni. Per ulteriori informazioni, visitare www.perion.com .

* Versione tradotta per scopi pratici. La versione completa in inglese è disponibile sul sito web della società.

