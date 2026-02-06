Giornale di Brescia
La soluzione basata sull'IA Experian Assistant per la gestione del rischio dei modelli si aggiudica il premio BIG Innovation Award 2026

Experian ha annunciato oggi che il suo strumento basato sull'IA Experian Assistant per la gestione dei rischi dei modelli presentato recentemente si è aggiudicato il premio BIG Innovation Award 2026 nella categoria dedicata ai prodotti innovativi. Questo riconoscimento globale che dal 2014 viene assegnato alle aziende apripista nel settore premia l'innovazione eccezionale e il valore offerto ai clienti, agli stakeholder e alla comunità di chi lo riceve.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260205233013/it/

Completamente integrata nella Experian Ascend Platform™ e gestita dalla tecnologia ValidMind, la soluzione Experian Assistant per la gestione dei rischi dei modelli contribuisce ad accelerare la convalida dei modelli, a migliorare la verificabilità e a ridurre i rischi normativi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Michael Troncale
Relazioni pubbliche di Experian
+1 714 830 5462
michael.troncale@experian.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

