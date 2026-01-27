La piattaforma dati di NetApp alimenta le operazioni dati per il Super Bowl LX

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture dati intelligenti, oggi ha annunciato che sta alimentando le operazioni dei dati per il Super Bowl LX. Quale partner ufficiale di infrastrutture dati intelligenti dei San Francisco 49ers e della National Football League (NFL), NetApp offre la piattaforma dati di livello aziendale che alimenta le esperienze digitali e fisiche per i tifosi di football, sia che guardino la partita in presenza dal Levi’s® Stadium o dal divano di casa dall'altra parte del mondo.

“Il mondo gira sui dati, anche in un settore fisico come quello dello sport”, ha dichiarato Gabie Boko, Direttore del Marketing per NetApp.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260127334037/it/

Contatto per i media:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contatto per gli investitori:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire