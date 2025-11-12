La dichiarazione di Riyad sul futuro del turismo definisce una roadmap di 50 anni alla conclusione della 26ª Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite in Arabia Saudita

La 26 ª sessione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale del turismo si è conclusa oggi con l'adozione della Dichiarazione di Riyad sul futuro del turismo, un importante passo preso dagli Stati membri in direzione di una migliore collaborazione nel corso dei prossimi 50 anni.

La Dichiarazione ribadisce la leadership del Regno nel panorama del turismo globale e la sua posizione al centro di importanti decisioni in grado di stravolgere il settore, poiché la Dichiarazione è pronta a rivestire un ruolo centrale per promuovere l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e valorizzare la sostenibilità, l'innovazione digitale, l'integrazione IA e le economie del turismo inclusivo.

La Dichiarazione di Riyad sul futuro del turismo è una roadmap condivisa per guidare i prossimi cinquant'anni del settore relativamente ai temi di sostenibilità, inclusione e innovazione guidata dall'IA. Sottolinea il rafforzamento della collaborazione internazionale, la resilienza e l'emancipazione delle comunità locali, definendo una visione per garantire che il turismo rimanga una forza per la crescita economica, la comprensione tra culture e la tutela ambientale a livello globale.

Sua Eccellenza Ahmed Al Khateeb, Ministro del turismo, ha affermato: "A Riyad, passiamo dalle dichiarazioni ai fatti. Gli accordi che sono stati sottoscritti in questa sede e le piattaforme che lanceremo consentiranno di mobilitare investimenti, accrescere le competenze dei nostri dipendenti, digitalizzare le nostre PMI e tutelare cultura e natura. In quanto sede dell'Ufficio regionale per il Medio Oriente dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, il Regno continuerà a riunire partner e a offrire risultati misurabili, in modo che il turismo rimanga un ponte tra nazioni e un motore di prosperità condivisa."

"L'adozione della dichiarazione è il segnale di una nuova volontà all'interno della comunità internazionale per sbloccare il valore sociale ed economico completo del turismo, mentre perseguiamo gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Si tratta inoltre di un voto di fiducia nei confronti della posizione dell'Arabia Saudita in quanto facilitatore del dialogo e come nuovo hub di collaborazione."

Durante la 26 ª Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, i delegati hanno anche ratificato la nomina di Shaikha Nasser Al Nowais in qualità di prossimo Segretario generale dell'organizzazione, la prima donna e cittadina di un paese del Consiglio di cooperazione del Golfo a guidare l'organizzazione. Il suo mandato comincerà all'inizio del 2026.

Durante l'Assemblea generale è stato annunciato inoltre il lancio ufficiale di TOURISE, una nuova iniziativa globale dell'Arabia Saudita volta al rafforzamento della collaborazione tra i settori pubblico e privato e la generazione di innovazione all'interno del settore del turismo globale. TOURISE fungerà da piattaforma per la collaborazione tra i leader pubblici e gli attori del settore privato per lo sviluppo della trasformazione digitale, gli investimenti incisivi, la sostenibilità e lo sviluppo della forza lavoro, garantendo che il settore sia pronto a rispondere alle sfide e alle opportunità future.

Informazioni sul Ministero del Turismo

Il Ministero del Turismo guida lo sviluppo del settore turistico in Arabia Saudita, in linea con l'iniziativa Vision 2030 del paese, nell'obiettivo di promuovere la crescita del fiorente settore turistico del regno, sostenendo la diversificazione dell'economia nazionale e posizionando l'Arabia Saudita come destinazione turistica globale. Il Ministero consente la piena realizzazione del potenziale del settore con politiche e normative innovative, promuovendo un ambiente di investimento interessante, rafforzando il settore privato e formando talenti locali per innovare, guidare e reinventare il turismo saudita.

Informazioni su UN Tourism

La World Tourism Organization (UN Tourism) è l'agenzia delle Nazioni Unie specializzata nel turismo responsabile, sostenibile e accessibile a tutti. In collaborazione con 160 stati membri, 6 associati e oltre 500 affiliati, UN Tourism si impegna per fare del turismo il motore chiave della crescita economica, dello sviluppo inclusivo e della sostenibilità ambientale.

Informazioni su UNTGA

L'assemblea generale è la riunione principale della World Tourism Organization (UN Tourism).

Si riunisce ogni due anni per approvare il bilancio e il programma di lavoro, e per discutere su temi di vitale importanza per il settore turistico; ogni quattro anni elegge un segretario generale. L'assemblea generale è composta da membri effettivi e da membri associati, mentre i membri affiliati e i rappresentanti di altre organizzazioni internazionali partecipano in qualità di osservatori.

