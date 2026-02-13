La crittografia di Echoworx arriva su AWS Marketplace: sicurezza facile per un mondo globale

Echoworx, il nome fidato nella crittografia dell'email, ora è attiva su AWS Marketplace , totalmente implementata sull'infrastruttura AWS. Per le aziende globali, questo significa che la protezione delle comunicazioni sensibili è diventata molto più semplice, a partire dall'acquisto.

Perché AWS Marketplace? Perché ora?

La missione di Echoworx è sempre stata quella di rendere le comunicazioni sicure più facili e accessibili possibile. Entrando a far parte di AWS Marketplace, Echoworx fa un ulteriore passo avanti in questa missione, assicurando ai clienti la possibilità di acquistare la sua soluzione di crittografia con la stessa facilità ed efficienza con cui la utilizzano.

Le preoccupazioni di conformità internazionale, imposte e fatturazione rallentano i team.

