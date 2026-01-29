La carta OKX debutta in Europa al Retailers Worldwide per abbattere le barriere ai pagamenti giornalieri in criptovalute

OKX, piattaforma leader mondiale nelle criptovalute e società di tecnologia on-chain, oggi ha annunciato il lancio in Europa della carta OKX , nata per semplificare l'utilizzo quotidiano delle criptovalute.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260128550380/it/

OKX, exchange leader globale di criptovalute, lancia la carta OKX in Europa, abilitando pagamenti in stablecoin in tutti gli esercizi che accettano Mastercard.

Mentre la maggior parte delle carte in criptovaluta richiede la conversione manuale degli asset e il pre-caricamento da parte degli utenti, oppure applica commissioni nascoste, la carta OKX consente pagamenti direttamente in stablecoin, senza commissioni e con cashback immediato in criptovaluta fino al 20% sugli acquisti idonei, ovunque sia accettata la Mastercard nel mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260128550380/it/

okx@wachsman.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire