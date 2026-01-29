Giornale di Brescia
La carta OKX debutta in Europa al Retailers Worldwide per abbattere le barriere ai pagamenti giornalieri in criptovalute

OKX, piattaforma leader mondiale nelle criptovalute e società di tecnologia on-chain, oggi ha annunciato il lancio in Europa della carta OKX , nata per semplificare l'utilizzo quotidiano delle criptovalute.

OKX, exchange leader globale di criptovalute, lancia la carta OKX in Europa, abilitando pagamenti in stablecoin in tutti gli esercizi che accettano Mastercard.

Mentre la maggior parte delle carte in criptovaluta richiede la conversione manuale degli asset e il pre-caricamento da parte degli utenti, oppure applica commissioni nascoste, la carta OKX consente pagamenti direttamente in stablecoin, senza commissioni e con cashback immediato in criptovaluta fino al 20% sugli acquisti idonei, ovunque sia accettata la Mastercard nel mondo.

