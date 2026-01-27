La BEI offre un finanziamento da 20 milioni di euro a SamanTree Medical per la microscopia in tempo reale per interventi chirurgici

SamanTree Medical , leader europeo nell'innovazione dell'imaging chirurgico, si è assicurata un finanziamento da 20 milioni di euro da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI). L'operazione è sostenuta da InvestEU, il programma di punta dell'UE per mobilizzare oltre 372 miliardi di euro in altri investimenti dal 2021 al 2027.

The European Investment Bank (EIB) provides €20 million in financing to SamanTree Medical, a leader in surgical imaging innovation. The financing supports the development of an advanced confocal microscopy scanner for rapid imaging of the internal microstructure of tissue samples during surgical procedures, R&D and continued development and advancement of the company's Histolog® Scanner, the first and only medical imaging device featuring massively parallel confocal microscopy. Shown: Alessandro Izzo, EIB Director (left) and Olivier Delporte, CEO of SamanTree Medical (right).

Il finanziamento supporta lo sviluppo di uno scanner confocale per microscopia all'avanguardia per l'imaging rapido delle microstrutture interne dei campioni di tessuto durante gli interventi chirurgici. Inoltre, il finanziamento sosterrà la ricerca, lo sviluppo e le attività innovative di SamanTree Medical, compresi lo sviluppo e il progresso continuo del suo Histolog® Scanner.

