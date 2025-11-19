Giornale di Brescia
Klarna ora è disponibile su Apple Pay in Danimarca, Spagna e Svezia: presto farà seguito la Francia

Klarna, la banca digitale e il fornitore di pagamenti flessibili a livello globale, ha annunciato oggi che i suoi prodotti di pagamento flessibile sono attualmente disponibili al momento del pagamento su Apple Pay in Danimarca, Spagna e Svezia. Il lancio offre ancora maggiore flessibilità e trasparenza ai clienti di Apple Pay in questi Paesi, con Klarna disponibile a utenti idonei al momento del pagamento online e nell'app con un iPhone o iPad, e nei punti vendita su un iPhone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

press@klarna.com



