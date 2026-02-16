Giornale di Brescia
Klarna arriva su Google Pay nel Regno Unito

Klarna, banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, è ora disponibile in Google Pay nel Regno Unito. Al checkout, gli utenti di Google Pay nel Regno Unito possono scegliere le opzioni di pagamento a zero interessi di Klarna.

Raji Behal, Responsabile per l'Europa occidentale e meridionale, Regno Unito e Irlanda di Klarna, ha dichiarato, “ Siamo davvero entusiasti di portare le opzioni di pagamento trasparenti, flessibili e a zero interessi di Klarna agli utenti di Google Pay. È un momento importante per noi e un grande passo avanti verso il nostro obiettivo di essere presenti in ogni operazione di pagamento, ovunque. Insieme a Google, stiamo rendendo più facile che mai per milioni di consumatori scegliere Klarna e pagare in modo più intelligente e trasparente, interamente dal loro cellulare.

