Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

KKR finanzia con 300 milioni di euro l'acquisizione della piattaforma easyHotel da parte del fondo EPISO 6, gestito da Tristan Capital Partners

AA

KKR, tra le più importanti società globali di investimento, oggi ha annunciato che i fondi e i conti gestiti da KKR hanno concesso un finanziamento di circa 300 milioni di euro a EPISO 6, un fondo gestito da Tristan Capital Partners, a supporto della sua recente acquisizione di easyHotel, tra i principali operatori paneuropei di hotel economici. Il finanziamento è mirato anche alle iniziative di crescita della piattaforma easyHotel, tra cui l'ulteriore aumento dell'espansione e degli investimenti della piattaforma in tutta Europa, nuovi progetti di sviluppo in mercati caratterizzati da domanda elevata e investimenti in conto capitale sull'intero portafoglio esistente.

Tristan Capital Partners, società immobiliare di private equity, nel mese di giugno 2025 ha acquisito easyHotel, tra i marchi alberghieri economici più noti d'Europa, tramite EPISO 6, il suo fondo opportunistico più recente, nel quadro di una transazione stimata in oltre 400 milioni di euro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti con i media:

KKR
Brooke Rustad
media@kkr.com

Tristan Capital Partners
Claudia Cronshaw
ccronshaw@tristancap.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario