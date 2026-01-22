Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Kioxia selezionata nel report dei Top 100 Global Innovators 2026 di Clarivate

AA

Kioxia Corporation è stata inserita nell'elenco dei Top 100 Global Innovators 2026 di Clarivate, un riconoscimento attribuito alle aziende più innovative a livello globale da parte di Clarivate Plc. Si tratta della quinta volta che Kioxia ha ricevuto questo premio prestigioso come riconoscimento dei suoi successi nell'ambito della proprietà intellettuale.

I premi Top 100 Global Innovators 2026 sono stati assegnati alle aziende e organizzazioni più innovative al mondo, sulla base dell'analisi proprietaria di Clarivate delle tendenze in materia di proprietà intellettuale e di brevetti. La metodologia si avvale di un modello che misura l'innovazione e si concentra su livelli elevati uniformi di prestazioni e sviluppi in termini di capacità di innovazione, con tutte le idee che competono allo stesso livello.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kota Yamaji
Relazioni pubbliche
Kioxia Corporation
+81-3-6478-2319
kioxia-hd-pr@kioxia.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario