Kingswood Capital Management stringe un accordo definitivo per acquisire la divisione cartacea di Coveris e rinnova il brand come Paragon Print and Packaging

Kingswood Capital Management, LP (assieme alle sue affiliate, “Kingswood”) ha annunciato oggi la firma di un accordo definitivo per acquisire la Business Unit Paper (“BU Paper”) da Coveris, un produttore mondiale di soluzioni di imballaggio in carta e plastica. Nell'ambito della transazione, BU Paper cambierà il brand in Paragon Print and Packaging (“Paragon”), ripristinando il nome originale della unit. Jo Ormrod, Direttore delle operazioni, assumerà l'incarico di CEO di Paragon, mentre l'amministrazione aziendale esistente rimarrà inalterata. La transazione dovrebbe chiudersi tra qualche settimana, subordinatamente ai consueti requisiti legali e normativi.

Paragon produce soluzioni di imballaggio sostenibili di alta qualità, a base di carta, per mercati fondamentali quali quello alimentare, per la casa e la cura della persona. La società, fondata nel 1994, è specializzata in prodotti come etichette autoadesive e prive di rivestimento, cartoncino rivestito, cartoni e vassoi realizzati utilizzando materiali ecosostenibili.

“Siamo entusiasti del nostro prossimo capitolo con Kingswood”, ha dichiarato Jo Ormrod. “Siamo fieri di tornare al nostro nome originario Paragon, un marchio che i consumatori conoscono e di cui si fidano già da oltre trent'anni. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che il nostro team ha realizzato e sono impaziente di collaborare con l'intero team Kingswood perché siamo cresciuti come società autonoma pur continuando a portare le soluzioni sostenibili e ad alta qualità cui nostri clienti sono abituati”.

“Siamo stati colpiti dalla posizione di mercato di Paragon, dalla solida gamma di prodotti e dall'eccezionale leadership aziendale”, ha dichiarato Andrew Kovach, AD di Kingswood. “Il brand Paragon possiede un forte riconoscimento in tutto il Regno Unito e nell'Europa continentale per la sua affidabilità ed eccellenza, e poiché le aziende di tutto il mondo sono alla ricerca di soluzioni di imballaggio più sostenibili, vediamo straordinarie opportunità di crescita per l'azienda.”

“Paragon possiede una lunga tradizione come fornitore affidabile di soluzioni prodotte in modo sostenibile”, ha spiegato Alex Wolf, Fondatore e Managing Partner Kingswood. “Siamo impazienti di supportare Jo e il resto del team dirigente mentre entrano a far parte del portafoglio Kingswood e aprono il prossimo capitolo come società autonoma”.

Questo segna l'ultima complessa transazione di scorporo aziendale di Kingswood e amplia ulteriormente l'esperienza dell'azienda con imprese leader sul mercato globale. Solo negli ultimi due anni, Kingswood ha acquisito Daramic, un produttore globale e fornitore di separatori di batterie al piombo, dalla società giapponese di prodotti chimici diversificata Asahi Kasei, e Kodak Alaris, azienda globale di tecnologia specializzata nella cattura ed elaborazione dei dati, oltre a prodotti e servizi in ambito fotografico, dal United Kingdom Pension Protection Fund (Fondo per la protezione delle pensioni del Regno Unito). Questo mese, Kingswood ha acquisito Safran Passenger Innovations, un fornitore leader globale di intrattenimento e connettività in volo, dalla casa madre Safran, con sede in Francia, che opera nell'aeronautica ad alta tecnologia, nella difesa e dei mercati spaziali. La società ha cambiato denominazione sociale in RAVE Aerospace.

Jefferies ha prestato la consulenza finanziaria a Kingswood per la transazione, mentre Kirkland & Ellis LLP hanno curato la parte legale.

Informazioni su Paragon Print and Packaging

Paragon Print and Packaging, fondata nel 1994, produce soluzioni di imballaggio sostenibili e performanti in varie industrie per una clientela ampia e diversificata che comprende il Regno Unito e l'Europa. Specializzata in prodotti come etichette autoadesive e prive di rivestimento, cartoncino rivestito, cartoni e vassoi, Paragon utilizza materiali ecosostenibili e aderisce a severe normative di conformità ambientale per assicurare l'approvvigionamento responsabile. Con una grande attenzione alla sostenibilità, alla riciclabilità e alla circolarità, la società aiuta i clienti a raggiungere i propri obiettivi ambientali attraverso soluzioni di imballaggio efficienti e responsabili.

Informazioni su Kingswood Capital Management, LP

Kingswood Capital Management, LP collabora con importanti società del mercato medio che possono trarre vantaggio dal suo capitale e dalle sue risorse operative. Kingswood accoglie con fiducia la complessità e ritiene di essere ben posizionata per supportare le aziende nei punti di svolta del loro sviluppo per migliorarne il valore. Con sede a Los Angeles, Kingswood è un team imprenditoriali coeso con una lunga tradizione di successi condivisi sviluppando collaborazioni “win-win” con le aziende del suo portafoglio e i suoi team di gestione. Per maggiori informazioni, visitare il sito web di Kingswood all'indirizzo www.kingswood-capital.com .

