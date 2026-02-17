Kingspan Insulation sceglie Expereo per unificare la connettività e accelerare la crescita in 90 sedi globali

Expereo, il fornitore leader mondiale di Network as a Service (NaaS) gestito che connette persone, luoghi e cose ovunque, annuncia che Kingspan Insulation, il produttore globale di prodotti e sistemi di coibentazione di prima qualità e ad alte prestazioni, ha scelto Expereo per fornire una soluzione di connettività interamente gestita nelle sue operazioni a livello mondiale. La soluzione di Expereo consente a Kingspan Insulation di consolidare la sua complessa rete di ISP (fornitori di servizi di coibentazione) diversi in un'unica soluzione centralizzata e interamente gestita, migliorando la visibilità, la conformità e l'agilità per consentire la rapida crescita e la scalabilità delle attività di Kingspan Insulation.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

Scarlett King

+44 7534252295





