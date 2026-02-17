Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Kingspan Insulation sceglie Expereo per unificare la connettività e accelerare la crescita in 90 sedi globali

AA

Expereo, il fornitore leader mondiale di Network as a Service (NaaS) gestito che connette persone, luoghi e cose ovunque, annuncia che Kingspan Insulation, il produttore globale di prodotti e sistemi di coibentazione di prima qualità e ad alte prestazioni, ha scelto Expereo per fornire una soluzione di connettività interamente gestita nelle sue operazioni a livello mondiale. La soluzione di Expereo consente a Kingspan Insulation di consolidare la sua complessa rete di ISP (fornitori di servizi di coibentazione) diversi in un'unica soluzione centralizzata e interamente gestita, migliorando la visibilità, la conformità e l'agilità per consentire la rapida crescita e la scalabilità delle attività di Kingspan Insulation.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Scarlett King
+44 7534252295



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario