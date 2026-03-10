Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Kinaxis punta tutto sull'innovazione al prossimo Kinexions a Las Vegas

AA

È ufficialmente aperta la registrazione per Kinexions North America , la conferenza di punta per l'orchestrazione della catena di approvvigionamento globale ospitata da Kinaxis® Inc. (TSX: KXS). L'evento, che si svolgerà dall'1 al 3 giugno a Las Vegas, Nevada, riunisce leader delle catene di fornitura, innovatori e addetti da tutto il mondo per esplorare il modo in cui le organizzazioni possono utilizzare strategie e tecnologie basate sull'AI per connettere dati, persone e decisioni.

Dopo un anno definito dalla volatilità dei mercati, dai rischi e dagli sconvolgimenti geopolitici, la conferenza di quest'anno si concentrerà su come l'orchestrazione intelligente delle catene di fornitura consenta alle organizzazioni di andare oltre la pianificazione reattiva per creare un'autentica adattabilità aziendale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con i media
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

Relazioni con gli investitori
Rick Wadsworth | Kinaxis
rwadsworth@kinaxis.com
613-907-7613



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario