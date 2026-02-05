Kinaxis presenta Maestro Agent Studio, introducendo un livello superiore nel processo decisionale grazie agli agenti AI componibili

Kinaxis ® Inc. (TSX: KXS), il leader globale nel coordinamento delle catene di fornitura, oggi ha annunciato Maestro Agent Studio , rendendo la prossima fase della sua strategia di agente AI disponibile ai clienti dopo il lancio del prefabbricato Maestro Agents. Maestro Agent Studio dà ai team delle catene di fornitura un modo privo di codice di comporre gli agenti AI immersi nel proprio reale contesto operativo, utilizzando gli stessi dati, flussi di lavoro e pianificatori di strumenti che già utilizzano, in modo che gli agenti promuovano risultati concreti.

Integrato nella piattaforma Kinaxis Maestro ® , Maestro Agent Studio consente ai team e ai leader delle catene di fornitura di applicare la loro competenza nelle decisioni quotidiane e ad alto impatto riguardanti appunto le catene di fornitura senza affidarsi a compiti manuali e ripetitivi o allo sviluppo di codici su misura.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260205237415/it/

Relazioni con i media

Matt Tatham | Kinaxis

mtatham@kinaxis.com

+1 917-446-7227

Relazioni con gli investitori

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613





