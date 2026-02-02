KiddeFenwal lancia una nuova linea di controllori per l'accensione del gas per i mercati europeo e della regione APAC

KiddeFenwal, il leader globale nel settore dello spegnimento di incendi e dei controllori di sicurezza, oggi presenta la sua 35-2X Series, una nuova linea di controllori per l'accensione diretta a scintilla del gas per i produttori di apparecchiature originali (OEM) nei e al servizio dei mercati europeo e dell'Asia-Pacifico. La serie offre moduli di accensione a gas e di sicurezza di altissima qualità che supportano applicazioni a 230 VAC.

Il lancio segna la nuova fase della crescita globale di KiddeFenwal nell'ambito dei controlli di sicurezza, ampliando la sua portata in Europa, Asia e Australia, ampliando la sua presenza consolidata in Nordamerica. La società offre la sua 35-2X Series attraverso il suo marchio fidato Fenwal Controls, che dal 1935 serve gli OEM con prodotti affidabili e consigli tecnici esperti.

“KiddeFenwal continua a portare sul mercato nuove soluzioni per il controllo critico, incontrando le esigenze in costante evoluzione degli OEM e dei loro clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Rekha Agrawal, CEO di KiddeFenwal. “Dalla complessità sempre maggiore dei prodotti all'aumento dei prezzi dell'energia, comprendiamo profondamente le sfide in quest'area fondamentale e pianifichiamo diverse novità nei prossimi mesi specificamente progettate per affrontare direttamente queste problematiche”.

I primi moduli nella 35-2X Series includono il 35-20 Direct Spark Ignition (DSI) Control senza ventilatore; il 35-21 DSI Control con ventilatore a induzione; e il 35-23 DSI Control con fiamma pilota intermittente. Sono disponibili in configurazioni specifiche per applicazioni in HVAC, agricoltura, riscaldamento di piscine, cucine commerciali e altri settori. Tutte offrono un'elevata potenza di scintilla per un'accensione affidabile del gas e comprendono una lettura LED migliorata per la diagnostica e la segnalazione dello stato dell'apparecchiatura e un'uscita a contatto pulito programmabile (allarme) per indicare una condizione di blocco.

La 35-2X Series è certificata a livello globale, è conforme alle ultime autorizzazioni CE EN298:2022, AS 4625-2008 e BSI per le installazioni nei mercati europeo, australiano, neozelandese e asiatico.

Informazioni su KiddeFenwal

KiddeFenwal è un leader globale nei sistemi di spegnimento di incendi industriali e commerciali e nei controlli della sicurezza. Con una tradizione di oltre un secolo e l'agilità ottenuta come azienda indipendente, KiddeFenwal progetta e fornisce tecnologie di nuova generazione che proteggono vite umane, mezzi di sussistenza, infrastrutture critiche e perfino reperti museali di valore inestimabile. I suoi marchi affidabili, tra cui Kidde Fire Systems, Kidde Fire Protection e Fenwal Controls, sono utilizzati in un'ampia gamma di settori, da quello energetico e produttivo a quello marittimo, delle infrastrutture e delle applicazioni OEM. Con sede ad Ashland, Massachusetts, KiddeFenwal vanta una presenza globale in tutto il Nordamerica, in Sudamerica, in Europa, nel Medio Oriente e nella regione dell'Asia-Pacifico. Per maggiori informazioni, visitare www.kiddefenwal.com .

