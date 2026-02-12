KARL LAGERFELD di nuovo insieme a Paris Hilton per la campagna primavera – estate 2026 “Da Parigi con amore”

KARL LAGERFELD presenta la campagna primavera-estate 2026, From Paris with Love , che vede come protagonista l’icona culturale Paris Hilton per la seconda stagione consecutiva. Con le immagini riprese da Chris Colls, storico collaboratore del brand, presso la sede della Maison al numero 21 di Rue Saint-Guillaume a Parigi, la campagna globale abbraccia le collezioni KARL LAGERFELD, KARL LAGERFELD JEANS e KARL LAGERFELD PARIS.

KARL LAGERFELD SS26 Campaign Paris Hilton - ©Chris Colls

“Essere ripresa per la campagna al 21 di Rue Saint-Guillaume è stato incredibilmente stimolante”, racconta Paris Hilton. “Entrare nel mondo di Karl è stato un momento personale e fedele al DNA sia di lui che del brand. Non si trattava di guardare al passato, ma di essere presente in uno spazio in cui la sua eredità continua a evolversi”.

Muovendosi all’interno della Maison con disinvoltura e sicurezza, Paris Hilton porta il suo inconfondibile fascino e carisma nell’universo KARL LAGERFELD attraverso uno storytelling digitale ludico. Le immagini fisse ne bilanciano la personalità con i codici intramontabili della Casa: la campagna principale adotta il classico bianco e nero, KARL LAGERFELD JEANS lancia colori pop, mentre la campagna statunitense KARL LAGERFELD PARIS riflette un look primaverile fresco e pieno di colori e una femminilità decisa. In tutte le collezioni, l’energia di Paris eleva l’estetica della Maison, creando un’espressione di stile moderna e sicura di sé.

Sean O’Pry è il volto della collezione maschile con una presenza elegante e sobria. Il suo approccio raffinato ma rilassato, unito alla naturale sintonia con Paris Hilton, infonde un’energia contemporanea al prêt-à-porter e agli accessori, con l’immagine principale di Sean scattata proprio davanti alla sede parigina.

La linea K/Autograph torna come protagonista della stagione – i suoi iconici dettagli metallici grafici riproducono l’autografo originale di Karl, rafforzando l’estetica distintiva della Maison.

PROFILO DI KARL LAGERFELD

La Maison KARL LAGERFELD condivide la visione iconica e l’estetica del design del suo fondatore, Karl Lagerfeld, fondendole con uno spirito contemporaneo e proiettato al futuro. Il brand celebra la sua straordinaria eredità e infonde la sua passione, il suo intuito e la sua inesauribile creatività nel cuore del suo DNA.

Con una proposta di classici d’ispirazione parigina dal carattere rock-chic, il portafoglio del brand comprende prêt-à-porter per donna, uomo e bambino, oltre a KARL LAGERFELD JEANS, borse, piccola pelletteria, calzature, profumi e occhiali. Tra le categorie aggiuntive figurano la collezione di mobili KARL LAGERFELD MAISON e progetti internazionali nel settore dell’ospitalità. La visione creativa della Maison è guidata dal direttore creativo Hun Kim; altri membri della famiglia KARL includono l’ambasciatore del brand Sebastien Jondeau e l’ambasciatrice per la sostenibilità Amber Valletta.

KARL LAGERFELD si connette con i consumatori attraverso oltre 200 negozi in tutto il mondo – inclusi partner wholesale e franchise di alto livello – con sedi chiave a Parigi, Londra, Monaco, Dubai e Shanghai. Il brand vanta inoltre una solida presenza digitale in Europa, Medio Oriente, Asia e attraverso il negozio di punta KARL.COM.

Nel 2019 KARL LAGERFELD ha aderito al Fashion Pact, un’iniziativa globale per la sostenibilità che mira a trasformare l’industria della moda attraverso obiettivi in tre aree: clima, biodiversità e protezione degli oceani.

