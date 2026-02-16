K2 Partnering Solutions nomina Rao Direttore generale

K2 Partnering Solutions , un leader globale nella tecnologia consultiva e nelle soluzioni per la gestione dei talenti, oggi ha annunciato la nomina di Srinivas Rao a Direttore generale.

Srinivas è un esperto dirigente globale con oltre 28 anni di esperienza nel promuovere la creazione di valore, la crescita scalabile e la trasformazione operativa nei servizi digitali, consultivi e informatici e nei servizi aziendali. Il neo CEO apporta una profonda competenza nella guida di organizzazioni complesse e multimercato e ha scalato con successo conti economici da oltre 800 milioni di dollari, collaborando da vicino con CdA, sponsor e team di dirigenza esecutiva negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Europa, nel Medio Oriente e nell'APAC.

Recentemente, Srinivas ha ricoperto l'incarico di Direttore commerciale e membro del Consiglio esecutivo presso LTIMindtree , dove è stato responsabile per l'accelerazione della crescita, l'espansione del mercato, le relazioni strategiche con i clienti e le prestazioni operative in un contesto regionale altamente complesso. Durante il suo mandato, Srinivas ha avuto un ruolo fondamentale nel rafforzamento dell'esecuzione del lancio sul mercato, nella promozione della disciplina del margine e nell'ampliamento delle collaborazioni con clienti aziendali.

Nei precedenti ruoli dirigenziali ricoperti presso Sutherland, Conduent, Capgemini e Infosys, Srinivas ha sempre garantito crescita organica e inorganica, operando trasformazione dei modelli operativi ed esecuzione su larga scala. Spesso in contesti frenetici e orientati al rendimento, in linea con le aspettative degli investitori.

K2 Partnering Solutions sta entrando in una nuova fase di crescita, incentrata sul rafforzamento del suo modello operativo globale, ampliando le relazioni strategiche con i clienti e accelerando la creazione di valore nei suoi prodotti di tecnologia e Consulenza. La nomina di Srinivas riflette l’impegno dell'azienda all'esecuzione disciplinata, alla crescita scalabile e a una forte leadership mentre continua a evolvere la sua piattaforma e le sue capacità.

Commentando la sua nomina, Srinivas ha dichiarato:

“Sono entusiasta di entrare a far parte di K2 Partnering Solutions in un momento così critico del suo percorso. K2 ha una base solida, una posizione differenziata sul mercato e profonde relazioni con i clienti in tutto il mondo. Sono impaziente di lavorare con il CdA e con il team dirigente per approfittare di questo slancio, rafforzando l'esecuzione, ampliando la piattaforma e offrendo crescita e valore sostenibili per i nostri clienti, partner e personale”.

Ashok Vemuri, Chairman, ha aggiunto:

“Srini porta una rara combinazione di esperienza nella leadership globale, rigore operativo e mentalità di crescita. La sua esperienza di ampliamento di organizzazioni complesse e promozione delle prestazioni lo rendono eccezionalmente adatto alla guida di K2 nel suo prossimo capitolo”.

