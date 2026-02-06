Giornale di Brescia
Business Wire

JSS: nel 2025 le esportazioni di sakè sono cresciute costantemente, raggiungendo il record di 81 mercati

Le esportazioni di sakè hanno continuato a espandersi nel 2025 sia in valore che in volume, raggiungendo il numero record di 81 paesi e regioni di destinazione. Il valore delle esportazioni è aumentato del 6% rispetto all’anno precedente, toccando i 45,9 miliardi di yen, mentre il volume è cresciuto dell’8% arrivando a 33,55 milioni di litri (pari a 3,73 milioni di casse da 9 litri), segnando la seconda miglior performance di sempre. Il prezzo medio unitario per una bottiglia da 750 ml è sceso del 2% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1.026 yen.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali.

Sake Export Performance by Country (Top 10, 2025)

Il valore delle esportazioni è quasi raddoppiato dal 2020 e il tasso di crescita annuale composto (CAGR) negli ultimi cinque anni ha raggiunto il 14%. Ciò sottolinea la posizione del sakè come categoria ad alta crescita a livello globale.

L’Asia si conferma la principale destinazione, con un valore totale di 28,8 miliardi di yen (+8% su base annua), rappresentando il 63% del valore totale dell’export. Il Nord America ha registrato esportazioni per 12,4 miliardi di yen, con un calo dell’1% su base annua, il che ne fa l’unica regione a essere scesa sotto i livelli dell’anno precedente. Sebbene il valore attuale dell’export rimanga contenuto, l’America Latina ha continuato a crescere vertiginosamente, quadruplicando i livelli rispetto al 2020 e portando a 10 i paesi di destinazione.

La Cina è stata il principale mercato di destinazione, con un valore di 13,3 miliardi di yen, ossia +14% su base annua. Al contrario, le esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite del 3% su base annua (11 miliardi di yen), riflettendo una flessione nel secondo semestre. Tra i mercati principali, la Corea del Sud ha registrato una crescita particolarmente forte dell’export: +17% su base annua (4,4 miliardi di yen), un valore 4,5 volte superiore rispetto al 2020. Nonostante il prezzo medio unitario dell’export in Corea rimanga inferiore alla media, continua a crescere costantemente.

Commentando questa crescita, Hitoshi Utsunomiya, direttore dell’associazione dei produttori giapponesi di sakè e shōchū (JSS), ha citato il crescente interesse internazionale seguito al riconoscimento Unesco del 2024, che ha inserito le conoscenze e le abilità tradizionali della produzione di sakè con fungo koji nel proprio patrimonio culturale immateriale. Ha inoltre sottolineato il rafforzamento delle attività promozionali ed educative, inclusa la partecipazione a esposizioni internazionali, eventi legati all’export e programmi formativi condotti insieme all’Association de la Sommellerie Internationale.

In prospettiva, la JSS continuerà a potenziare le proprie attività non solo nei mercati consolidati ma anche in regioni emergenti come l’Europa centrale e orientale e l’America Latina. Attraverso iniziative che mettono in rilievo il potenziale di accostamento, il valore esperienziale e il significato culturale del sakè, la JSS punta a comunicare ulteriormente il fascino di questa bevanda ai consumatori di tutto il mondo.

