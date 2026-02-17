ITC Secure e IronNet si riuniscono per formare una difesa collettiva, una nuova forza nella protezione delle infrastrutture critiche dalla guerra ibrida

Collective Defence oggi annuncia la sua formazione a seguito della combinazione di ITC Secure, azienda leader nei servizi di cybersicurezza con sede nel Regno Unito e partner di Microsoft Security Solutions, e IronNet, un pioniere nella difesa collettiva e nella tecnologia del rilevamento delle reti. La società ha sede in Lussemburgo e opera dalle sedi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e a Singapore.

Collective Defence affronta una delle sfide più urgenti della nostra epoca in fatto di sicurezza: la crescente minaccia della guerra ibrida mirata alle infrastrutture critiche.

