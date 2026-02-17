Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

ITC Secure e IronNet si riuniscono per formare una difesa collettiva, una nuova forza nella protezione delle infrastrutture critiche dalla guerra ibrida

AA

Collective Defence oggi annuncia la sua formazione a seguito della combinazione di ITC Secure, azienda leader nei servizi di cybersicurezza con sede nel Regno Unito e partner di Microsoft Security Solutions, e IronNet, un pioniere nella difesa collettiva e nella tecnologia del rilevamento delle reti. La società ha sede in Lussemburgo e opera dalle sedi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e a Singapore.

Collective Defence affronta una delle sfide più urgenti della nostra epoca in fatto di sicurezza: la crescente minaccia della guerra ibrida mirata alle infrastrutture critiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
enquiries@itcsecure.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario