ISACA guiderà la certificazione globale per il quadro di sicurezza informatica CMMC, mentre gli standard internazionali di preparazione informatica si fanno sempre più elevati

Mentre si intensificano le minacce informatiche e i governi alzano le aspettative di resilienza operativa, ISACA è stata incaricata di condurre il programma di certificazione globale per il programma Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) del DoW degli Stati Uniti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

ISACA
Esther Almendros, +34 692 669 772, ealmendros@isaca.org
firstlight group
Layla Angell, +44 7960 079 643, 020 3617 7240, isacateam@firstlightgroup.io



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

