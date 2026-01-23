Giornale di Brescia
iQmetrix annuncia il primo "Telecom Retail Summit" al MWC Barcelona 2026

iQmetrix, l'unico fornitore globale di soluzioni di commercio interconnesso per la vendita al dettaglio nel settore delle telecomunicazioni, oggi ha annunciato il suo ritorno al Mobile World Congress (MWC) Barcelona con il primo Telecom Retail Summit .

As the industry converges for MWC Barcelona 2026, iQmetrix prepares to host the first-ever Telecom Retail Summit, transforming the conversation from network intelligence to the intelligent storefront.

L'esclusivo summit di mezza giornata, ideato per stimolare una conversazione da troppo tempo attesa: il settore delle telecomunicazioni vende la tecnologia più avanzata sul pianeta, eppure offre una delle esperienze di acquisto al dettaglio meno entusiasmanti nell'attuale scenario commerciale.

Riunendo leader nel settore telecom, esperti di futuro e innovatori del commercio al dettaglio, il Telecom Retail Summit sfida il settore a ripensare il ruolo del negozio e a ridefinire il modo in cui l'esperienza del cliente, la tecnologia e le operazioni convergono nel Store of the Future (Negozio del futuro) .

