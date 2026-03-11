IQM consegna il quarto computer quantistico in Finlandia, operativo all'Università di Aalto

IQM Quantum Computers, il leader globale nel settore dei computer quantistici superconduttori full-stack installati in sede, oggi ha annunciato il lancio del computer quantistico Aalto Q20 in Finlandia, rafforzando la sua leadership commerciale nel settore quantistico.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260311793904/it/

Ribbon cutting of the Aalto Q20 quantum computer delivered by IQM.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260311793904/it/

Contatto per i media:

Email: press@meetiqm.com

Cellulare: +358 (0) 50 479 0845





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire