Intersolar Africa 2026 posizionerà Nairobi come la hub centrale dell'Africa orientale per l'energia solare e l'accumulo di energia

L'Africa orientale sta emergendo come una delle regioni più dinamiche al mondo per l'energia solare e l'accumulo in batterie. Il 3 e 4 febbraio 2026, Intersolar Africa si svolgerà al Sarit Expo Centre di Nairobi, ampliando il successo dell'Intersolar Summit Africa nel 2025 in una fiera e conferenza internazionale a tutto tondo.

Intersolar Africa will take place on February 3-4 in Nairobi.

Il mercato energetico e le opportunità dell'Africa orientale

Una popolazione in rapida crescita, l'industrializzazione e l'aumento della domanda di energia elettrica stanno esercitando pressione sui sistemi energetici in tutta l'Africa orientale. La capacità limitata di generazione di energia elettrica, l'instabilità della rete e i costi energetici elevati frenano la crescita economica della regione.

