International Zinc Association collabora con Pharmanova per salvare i bambini dello Zambia

AA

Zinc Saves Kids, un'iniziativa globale della International Zinc Association (IZA) a favore della salute infantile, ha annunciato una nuova collaborazione con l'importante produttore farmaceutico dello Zambia Pharmanova Zambia Limited per estendere l'accesso a trattamenti salvavita a base di zinco ai bambini in tutto il Paese africano.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260121227146/it/

Life-saving zinc-supplementation and oral rehydration salts kits are proactively distributed to Zambian children through the works of the International Zinc Association, Pharmanova, and the Zambian Ministries of Health and Education.

La collaborazione è stata celebrata formalmente durante una cerimonia tenutasi a Lusaka con il Ministro della Salute dello Zambia, Pharmanova Zambia Limited e IZA rappresentato dal Dr. Eric Van Genderen, Direttore della divisione Salute e Sostenibilità Ambientale.

IZA e Pharmanova hanno unito le forze per ampliare il trattamento della diarrea infantile utilizzando lo zinco, un micronutriente essenziale che rafforza i sistemi immunitari e riduce la gravità e la durata della malattia diarroica.

