Interactive Brokers espande l'accesso al mercato con i titoli azionari degli Emirati Arabi Uniti

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), società di brokeraggio elettronico automatico globale, ha annunciato oggi l'introduzione dei titoli azionari degli Emirati Arabi Uniti (EAU) tramite due exchange leader in una delle regioni dalla più rapida crescita economica. I clienti a livello mondiale di Interactive Brokers ora possono accedere all'Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) e al Dubai Financial Market (DFM). In tal modo gli investitori della regione potranno effettuare trading sia sui mercati locali che su quelli internazionali da un'unica piattaforma, mentre gli investitori a livello globale potranno sviluppare portafogli diversificati con diverse classi di asset e in diverse regioni, tra cui i paesi del Consiglio di cooperazione del golfo (GCC) in fase di espansione.

Interactive Brokers si rivolge a una base clienti globale ed è particolarmente pronta a portare avanti gli obiettivi finanziari di investitori individuali e istituzionali in tutto il mondo, inclusi quelli della regione del Medio Oriente.

