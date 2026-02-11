Interactive Brokers amplia la gamma di crypto futures con Coinbase Derivatives

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico automatizzato globale, oggi ha annunciato il lancio di Coinbase Derivatives, LLC contratti futures nano Bitcoin e nano Ether futures per il trading sulla piattaforma IBKR. Questi nuovi prodotti sono disponibili con scadenze mensili o come contratti in stile perpetuo, offrendo ai clienti idonei un modo efficace in termini di costi per ottenere esposizione alla cryptocurrency e gestire il rischio entro uno schema regolamentato, con trading disponibile 24/7.

I clienti di Interactive Brokers possono accedere a più di 170 mercati di tutto il mondo e scambiare sia strumenti tradizionali che asset digitali da un'unica piattaforma.

