Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Interactive Brokers amplia la gamma di crypto futures con Coinbase Derivatives

AA

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico automatizzato globale, oggi ha annunciato il lancio di Coinbase Derivatives, LLC contratti futures nano Bitcoin e nano Ether futures per il trading sulla piattaforma IBKR. Questi nuovi prodotti sono disponibili con scadenze mensili o come contratti in stile perpetuo, offrendo ai clienti idonei un modo efficace in termini di costi per ottenere esposizione alla cryptocurrency e gestire il rischio entro uno schema regolamentato, con trading disponibile 24/7.

I clienti di Interactive Brokers possono accedere a più di 170 mercati di tutto il mondo e scambiare sia strumenti tradizionali che asset digitali da un'unica piattaforma.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per Interactive Brokers Group, Inc. Media: Katherine Ewert, media@ibkr.com

 



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario