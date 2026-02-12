Giornale di Brescia
INNIO si assicura un altro importante ordine da parte di VoltaGrid: 1,5 GW per la generazione di energia dietro il contatore

INNIO Group oggi ha annunciato un'importante commessa di 1,5 gigawatt (GW) da parte di VoltaGrid, rafforzando la collaborazione tra le aziende nella generazione di energia dietro il contatore (in sede) per infrastrutture di IA e di calcolo ad alte prestazioni.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali.

INNIO's Jenbacher J624 gas engine

L'accordo prevede la fornitura da parte di INNIO di un totale di 300 motori a gas Jenbacher delle sue serie Tipo J624 e Tipo J620. La serie J624 è integrata nella piattaforma proprietaria QPac™ di VoltaGrid.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni, contattare:
Alexander Becker
INNIO Group
+43 664 80833 1998
alexander.becker@innio.com



