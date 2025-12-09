Indero nominata Best Employer da Mercer

Indero, una CRO globale specializzata in dermatologia e reumatologia, è stata premiata da Mercer, che ne ha riconosciuto l'eccellenza come Best Employer. Indero è orgogliosa dell'impegno sul lungo termine per lo sviluppo di una cultura aziendale caratterizzata da fiducia, equità ed esperienze significative per i dipendenti e ritiene che questo riconoscimento rifletta il suo impatto positivo nel 2025. Il programma di certificazione Best Employers in Canada – Powered by Mercer premia le organizzazioni che offrono in modo continuativo un'esperienza positiva e coinvolgente per i dipendenti, in base ai riscontri da loro ricevuti. Il grado di coinvolgimento dei dipendenti è un fattore fondamentale sia per i clienti e i partner attuali che per quelli potenziali, poiché è più probabile che dipendenti motivati e impegnati eccellano nei loro ruoli e garantiscano i massimi standard per i prodotti e i servizi dell'organizzazione.

Per ulteriori informazioni:

Valerie Coveney

Communications Specialist

Indero

Vcoveney@inderocro.com





