Incyte annuncia il parere favorevole del CHMP per Zynyz® (retifanlimab) per il trattamento di prima linea del carcinoma anale squamocellulare (SCAC) in fase avanzata

Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato che il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha rilasciato il parere favorevole che ha raccomandato l'approvazione di Zynyz ® (retifanlimab) in combinazione con carboplatino e paclitaxel (chemioterapia a base di platino) per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma anale squamocellulare (SCAC) localmente ricorrente metastatico o inoperabile.

