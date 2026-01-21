illumynt nomina Chris Tejeda a nuovo Chief Revenue Officer

illumynt oggi annuncia la promozione di Chris Tejeda a Chief Revenue Officer (CRO) , a riprova della crescita continuativa e della sempre maggiore presenza globale dell'azienda.

In questo nuovo ruolo, Tejeda guiderà la strategia globale per il fatturato, il coinvolgimento dei clienti e le partnership strategiche di illumynt , in un contesto di crescente domanda di soluzioni ITAD (IT Asset Disposition) sicure e orientate alla tecnologia.

"Chris ha svolto un ruolo determinante nell'allineamento della nostra strategia commerciale alle esigenze in continua evoluzione dei clienti hyperscale ed enterprise", è il commento di Joerg Herbarth, CEO dell'azienda. "Con l'AI che velocizza i cicli di aggiornamento delle infrastrutture e innalza gli standard per la sicurezza e la conformità, la leadership di questo professionista sarà fondamentale per la crescita di illumynt all'insegna dell'attenzione, della trasparenza e della fiducia da parte dei clienti".

