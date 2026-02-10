ILiAD Biotechnologies annuncia di aver ottenuto un finanziamento di serie B del valore di 115 milioni di dollari (con eccesso di sottoscrizioni) per promuovere il vaccino antipertosse BPZE1

ILiAD Biotechnologies, Inc. (ILiAD), azienda biotech in fase clinica avanzata specializzata nella prevenzione e nel trattamento delle patologie causate da Bordetella pertussis , oggi annuncia la riuscita chiusura (con eccesso di sottoscrizioni) di un finanziamento di serie B da 115 milioni di dollari USA. L'operazione è stata guidata da RA Capital Management, con la partecipazione dei nuovi investitori Janus Henderson Investors e BNP Paribas Asset Management Alts, a cui si sono affiancati investitori storici come una multinazionale farmaceutica e AI Life Sciences. Nel quadro del finanziamento, il responsabile delle attività Malattie Infettive di RA Capital Management, Mario Barro, Ph.D., è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di ILiAD.

Il finanziamento di serie B servirà a supportare lo sviluppo di BPZE1, il candidato vaccino antipertosse di nuova generazione di ILiAD. BPZE1 è un vaccino intranasale vivo attenuato contro la pertosse che induce immunità sia sistemica, sia mucosale, disegnato per fornire un'immunità duratura e completa per la prevenzione dell'infezione e della malattia da B. pertussis (pertosse) e della sua trasmissione. Secondo le previsioni, nel corso del 2026 l'azienda avvierà uno studio clinico pivot di infezione sull'uomo basato su BPZE1, con i primi dati attesi nel 2027.

“BPZE1 rappresenta un'opportunità interessante per affrontare il problema corrente della pertosse", è il commento di Mario Barro, Ph.D., di RA Capital Management. "In sei studi clinici, tra cui uno studio di infezione sull'uomo pubblicato su The Lancet Microbe, BPZE1 ha dimostrato di possedere il potenziale per migliorare significativamente la prevenzione dell'infezione da Bordetella pertussis . La somministrazione senz'ago ne facilita un ampio accesso e, grazie all'induzione di una solida immunità mucosale, BPZE1 può fornire una risposta immunitaria più naturale e duratura, in grado di prevenire sia la malattia, sia la trasmissione".

Il Dr. Keith Rubin, fondatore e CEO di ILiAD, ha dichiarato: "Il finanziamento ottenuto oggi dimostra la necessità urgente di migliori vaccini antipertosse, il rigore scientifico e la disciplina operativa del nostro team, oltre allo straordinario potenziale di BPZE1 nel migliorare la salute pubblica mondiale. Ringraziamo RA Capital per l'impegno nel guidare il round, Janus e BNPP AM Alts per la collaborazione attiva nel corso del processo di finanziamento, gli investitori storici e a tutti coloro che anche in passato hanno supportato la nostra missione: eliminare per sempre la pertosse".

Informazioni sulla pertosse

La pertosse (tosse canina) è una malattia potenzialmente letale causata dal batterio respiratorio Bordetella pertussis , estremamente contagioso. Secondo i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, la pertosse ogni anno colpisce approssimativamente 24 milioni di persone in tutto il mondo, causando quasi 160.000 decessi tra i bimbi di meno di 5 anni. Nonostante una copertura vaccinale globale stimata dell'84%, gli attuali vaccini non sono riusciti a controllare questa epidemia.

Informazioni su BPZE1

BPZE1 è un vaccino antipertosse intranasale vivo e attenuato di nuova generazione, disegnato per generare una protezione completa e duratura contro l'infezione (colonizzazione) e la malattia (pertosse) da B. pertussis . Obiettivo dello sviluppo di BPZE1 è impedire a B. pertussis di colonizzare le vie nasali negli adulti e negli adolescenti, per proteggere adulti e adolescenti dalla pertosse e potenzialmente per prevenirne la trasmissione, neonati inclusi. Attualmente ILiAD è focalizzata sullo sviluppo di un vaccino per proteggere direttamente adulti e adolescenti, e indirettamente i neonati vulnerabili, mentre lo sviluppo futuro è orientato a immunizzare direttamente i neonati. BPZE1 è stato sviluppato presso l'Institut Pasteur de Lille (France) nel laboratorio di Camille Locht e Nathalie Mielcarek.

Informazioni su ILiAD Biotechnologies

ILiAD Biotechnologies ( http://www.iliadbio.com ) è un'azienda biotech privata in fase clinica avanzata specializzata nella prevenzione e nel trattamento delle malattie umane causate da Bordetella pertussis . L'azienda sviluppa ed esplora tecnologie chiave tramite la collaborazione con scienziati di altissimo livello per superare i limiti degli attuali vaccini, studiando l'impatto di B. pertussis in numerose patologie umane, ed è focalizzata sulla convalida di vaccini proprietari negli studi clinici sull'uomo.

Bill Steinkrauss

Chief Financial Officer

ILiAD Biotechnologies, Inc.

info@iliadbiotech.com

800.603.3525





