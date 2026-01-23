Il World Governments Summit del 2026 prevede la più ampia partecipazione internazionale di sempre
L'edizione 2026 del World Governments Summit (Vertice mondiale dei governi, WGS) vedrà la più ampia partecipazione internazionale mai registrata dalla sua istituzione e ospiterà diversi forum di grande rilevanza, a testimonianza della sua crescente importanza e prestigio a livello globale.
L'elenco delle aziende e delle istituzioni di spicco a livello mondiale presenti al forum globale comprende il Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Società Finanziaria Internazionale (IFC), membro della Banca Mondiale, oltre a più di 35 capi di Stato, delegazioni governative e oltre 150 governi.
Il WGS 2026 ospita anche diversi forum di livello mondiale, in particolare il New Silk Road Forum (Forum sulla Nuova Via della Seta), l'Investment Forum – Latin America & the Caribbean (Forum sugli investimenti – America Latina e Caraibi) di alto livello guidato dalla IFC, la 10 a Conferenza sulla cooperazione internazionale in collaborazione con l'Associazione degli Stati dei Caraibi e il Future of Economy Forum (Forum sul futuro dell'economia).
A Shanghai, in Cina, debutta anche il World Laureates Summit (Vertice mondiale dei vincitori di premi scientifici, WLS), che riunisce i vincitori del Premio Nobel, del Premio Turing, della Medaglia Fields, del Great Arab Minds e dei principali premi scientifici internazionali. Il più grande evento del suo genere, che si terrà dal 3 al 5 febbraio in collaborazione con la World Laureates Association (Associazione mondiale dei vincitori di premi scientifici), riunirà vincitori di premi scientifici e leader mondiali per elaborare soluzioni scientifiche volte ad affrontare le urgenti sfide globali.
Tra i partecipanti di rilievo che hanno confermato la loro presenza figurano Michael Levitt (Premio Nobel per la Chimica 2013), Kip Thorne (Premio Nobel per la Fisica 2017) e John Hopcroft (Premio Turing 1986).
I risultati del World Laureates Summit saranno resi noti durante il WGS 2026.
Il World Governments Summit 2026 si terrà dal 3 al 5 febbraio con il tema "Shaping Future Governments" (Plasmare i governi del futuro) e vedrà la più ampia partecipazione internazionale nella storia del Summit.
Con oltre 320 sessioni, il Summit ospiterà più di 100 organizzazioni internazionali e regionali e oltre 450 personalità di spicco a livello mondiale, tra cui presidenti, ministri, esperti, leader di pensiero e decisori politici.
L'agenda del World Governments Summit 2026 prevede 24 forum globali specializzati dedicati all'anticipazione delle tendenze future in settori vitali.
