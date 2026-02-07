Il trial DISTALS di Rapid Medical™ riporta risultati straordinariamente positivi, dimostrando la superiorità di riperfusione di TIGERTRIEVER™ 13 nell’ictus dei medi vasi

Rapid Medical™ , un’azienda leader nello sviluppo di dispositivi endovascolari attivi, oggi ha annunciato i risultati “late-breaking” del trial clinico controllato, randomizzato e multicentrico DISTALS , che dimostrano che TIGERTRIEVER™ 13 ha ottenuto una riperfusione superiore del tessuto cerebrale, con un eccellente profilo di sicurezza, rispetto alla gestione medica nell’ictus da occlusione dei medi vasi. I risultati sono stati presentati durante la sessione plenaria di chiusura della 2026 International Stroke Conference (ISC) .

