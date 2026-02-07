Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Il trial DISTALS di Rapid Medical™ riporta risultati straordinariamente positivi, dimostrando la superiorità di riperfusione di TIGERTRIEVER™ 13 nell’ictus dei medi vasi

AA

Rapid Medical™ , un’azienda leader nello sviluppo di dispositivi endovascolari attivi, oggi ha annunciato i risultati “late-breaking” del trial clinico controllato, randomizzato e multicentrico DISTALS , che dimostrano che TIGERTRIEVER™ 13 ha ottenuto una riperfusione superiore del tessuto cerebrale, con un eccellente profilo di sicurezza, rispetto alla gestione medica nell’ictus da occlusione dei medi vasi. I risultati sono stati presentati durante la sessione plenaria di chiusura della 2026 International Stroke Conference (ISC) .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ronen Eckhouse
+972-72-2503331
ronen@rapid-medical.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario