Il Technology Innovation Institute e il World Economic Forum annunciano a Davos la creazione dell'"Abu Dhabi Centre for Frontier Technologies" (Centro per le tecnologie di frontiera di Abu Dhabi)

Il Technology Innovation Institute (TII), il ramo di ricerca applicata dell'Advanced Technology Research Council (ATRC) di Abu Dhabi, e il World Economic Forum (WEF) hanno annunciato il lancio dell'Abu Dhabi Centre for Frontier Technologies, un nuovo Centro all'interno della prestigiosa rete globale del Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) del WEF.

La collaborazione è stata formalizzata durante una cerimonia di sottoscrizione a margine dell'incontro annuale del World Economic Forum 2026 a Davos, segnando un passo significativo nell'approfondimento della cooperazione internazionale per plasmare il futuro delle tecnologie di frontiera.

Istituito con il chiaro obiettivo di guidare le innovazioni nella ricerca e nello sviluppo di frontiera, promuovere politiche globali relative alle tecnologie emergenti e favorire la collaborazione internazionale volta a trasferire l'innovazione dal laboratorio all'applicazione nel mondo reale, il Centro si avvale della posizione degli Emirati Arabi Uniti come banco di prova per l'innovazione nel mondo reale. Grazie a un contesto normativo favorevole e a un forte legame tra ricerca, politica e attuazione, gli Emirati Arabi Uniti offrono una piattaforma unica per sperimentare, implementare e diffondere le tecnologie emergenti a livello nazionale, una capacità che sarà ora amplificata attraverso la rete C4IR del World Economic Forum, interconnessa a livello globale.

Il nuovo Centro posiziona Abu Dhabi come epicentro globale per la ricerca pionieristica nel campo delle tecnologie avanzate, con particolare attenzione al calcolo quantistico, alla robotica, ai sistemi di propulsione e spaziali e alle relative applicazioni di intelligenza artificiale. Grazie a questa partnership strategica, il TII entra a far parte di un ecosistema di innovazione interconnesso a livello globale, progettato per accelerare l'adozione responsabile di tecnologie trasformative.

La dott.ssa Najwa Aaraj, CEO del TII , ha dichiarato: "Con il rapido sviluppo delle tecnologie di frontiera, cresce l'urgenza e l'opportunità di guidarne l'adozione in modo responsabile e incisivo. Questo Centro riunisce in un'unica piattaforma eccellenza nella ricerca, leadership politica e collaborazione globale, ampliando i confini della ricerca e sviluppo di frontiera e consentendo alle scoperte scientifiche di uscire dai laboratori per trovare applicazione nel mondo reale. Traducendo l'innovazione in soluzioni scalabili e gestite in modo responsabile, stiamo consolidando il ruolo di Abu Dhabi come polo globale per la scienza, l'innovazione e l'impatto".

Con questo annuncio, Abu Dhabi rafforza la presenza degli Emirati Arabi Uniti all'interno della rete globale C4IR del World Economic Forum, entrando a far parte di un gruppo selezionato di centri dislocati in paesi quali Stati Uniti, Germania, Arabia Saudita, Giappone e India.

"L'aggiunta dell'Abu Dhabi Centre for Frontier Technologies rafforza la capacità della rete globale C4IR di plasmare il programma tecnologico mondiale" ha affermato Jeremy Jurgens, amministratore delegato del World Economic Forum . "Integrando nella Rete competenze di ricerca di livello mondiale, questo Centro supporterà le industrie nella trasformazione dell'innovazione in soluzioni pratiche e responsabili che promuovano l'inclusione, la sostenibilità e la fiducia nella tecnologia".

Il Centro mira a superare i confini della ricerca e dello sviluppo nelle tecnologie di frontiera critiche, mettendo in evidenza la leadership intellettuale di Abu Dhabi attraverso progetti pilota proof-of-concept, sandbox regolamentari e incontri globali. Questo centro fungerà sia da motore dell'innovazione che da piattaforma strategica , promuovendo l'adozione responsabile della tecnologia e rafforzando la posizione globale degli Emirati Arabi Uniti nel campo della scienza e dell'innovazione.

