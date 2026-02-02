Il Sovrano di Sharjah riceve il Gran Collare dell'Ordine di Camões del Portogallo

Sua Eccellenza Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente della Repubblica Portoghese, ha conferito a Sua Altezza lo Sceicco Dott. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Membro del Consiglio Supremo e Governatore di Sharjah, il Gran Collare dell'Ordine di Camões (Grande Colar da Ordem de Camões) , la più alta onorificenza culturale del Portogallo. Sua Altezza è la prima personalità araba a ricevere l'Ordine di Camões e il sesto destinatario a livello mondiale.

Sharjah Ruler receives Portugal’s Grand Collar of Order of Camões (Photo: AETOSWire)

L'onorificenza è stata conferita durante una cerimonia ospitata dal Presidente portoghese presso il Palazzo Presidenziale di Lisbona. All'evento hanno partecipato Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, Presidente dell'Autorità per il Libro di Sharjah, insieme ad alti funzionari. La cerimonia ha riconosciuto l’eminente statura globale di Sua Altezza come figura di spicco nella cultura, nel pensiero intellettuale e nel dialogo interculturale.

Nel suo discorso introduttivo, il Presidente del Portogallo ha dichiarato che la visita del Sovrano di Sharjah riflette i legami storici di amicizia tra i due Paesi. Ha sottolineato l'impegno personale condiviso con Sua Altezza nel promuovere il dialogo culturale e la comprensione tra le culture, esprimendo la sua convinzione che le generazioni future continueranno a trarre beneficio da questo scambio intellettuale come motore fondamentale dell'inclusione sociale.

Rivolgendosi a Sua Altezza, il Presidente de Sousa ha dichiarato: "Mentre celebriamo il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra gli EAU e il Portogallo, non trovo modo migliore per celebrare questa occasione che onorare la Sua personalità illuminata e aperta e riconoscere il Suo prezioso contributo al dialogo tra le culture, fondato sulla dedizione intellettuale e sull'empatia condivisa".

Il Presidente ha inoltre ricordato il rapporto di lunga data tra Sua Altezza e le istituzioni culturali e accademiche portoghesi, in particolare l'Università di Coimbra, dove il Sovrano di Sharjah ha ricevuto nel 2018 una laurea honoris causa in riconoscimento dei suoi contributi accademici, letterari, culturali e umanitari, nonché delle sue ricerche sulla presenza portoghese in Asia e in Medio Oriente. Ha aggiunto che questo rapporto è stato ulteriormente rafforzato durante l'ultima visita di Sua Altezza, che ha incluso l'inaugurazione del Centro di Studi Arabi e della Biblioteca digitale Joanina.

Nel suo discorso, il Sovrano di Sharjah ha espresso la sua felicità per l'onorificenza ricevuta e per il suo significato culturale, descrivendolo come un riconoscimento significativo da parte di una nazione che si distingue per il suo patrimonio culturale. Ha dichiarato: "Ogni volta che visito il Portogallo, mi sembra di trovarmi al cospetto della storia stessa, viva e presente, la storia delle relazioni tra questo Paese e il Golfo arabo. Grazie a questa calorosa accoglienza, vedo come la storia possa essere guidata verso un nuovo corso di cooperazione e progresso costruttivo".

Sua Altezza ha aggiunto che questa onorificenza riflette l'orgoglio per la cultura araba, la visione culturale degli Emirati Arabi Uniti e la ferma convinzione di Sharjah che la cultura sia una necessità per il progresso umano. Ha ringraziato il Portogallo per la sua apertura alle culture del mondo e la sua fede nel dialogo tra civiltà, sottolineando che la cultura è "un ponte che costruiamo con gli altri, non solo un'eredità che preserviamo".

Il Sovrano di Sharjah ha concluso il suo discorso esprimendo le sue condoglianze alla Repubblica Portoghese per la recente tempesta che ha causato diverse vittime.

Il Gran Collare dell'Ordine di Camões , conferito per decreto sovrano del Presidente del Portogallo, porta il nome del poeta Luís de Camões ed è riservato, nella sua massima onorificenza, a un numero limitato di leader la cui influenza culturale si estende oltre i confini nazionali.

L'onorificenza riconosce il progetto culturale condotto dal Sovrano di Sharjah per oltre cinquant'anni, attraverso il quale la conoscenza, la lingua e la storia sono servite da ponti duraturi per la comprensione interculturale.

