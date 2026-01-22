Il Sovrano di Ras Al Khaimah inaugura il 14° Ras Al Khaimah Art Festival

Sua Altezza lo Sceicco Sa'ud bin Saqr al-Qasimi, membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Ras Al Khaimah, ha inaugurato la 14 a edizione del Ras Al Khaimah Art Festival presso l'Al Jazeera Al Hamra Heritage Village, segnando l'apertura dell'evento culturale annuale di punta dell'Emirato. Il festival è organizzato dalla Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research e si svolgerà fino all'8 febbraio all'insegna del tema "Civiltà".

Riunendo oltre 100 artisti provenienti da 49 paesi, il festival rafforza l'impegno di Ras Al Khaimah nei confronti della cultura e delle arti come pilastri dell'identità, del dialogo e dello sviluppo sostenibile, consolidando al contempo la sua posizione di polo regionale per le industrie creative e culturali.

Durante l'inaugurazione, Sua Altezza lo Sceicco Saud ha affermato che il sostegno alle arti svolge un ruolo fondamentale nell'approfondimento degli scambi culturali, nel rafforzamento dell'identità nazionale e storica e nel sostegno alla diversificazione economica attraverso la crescita delle industrie creative. Ha sottolineato inoltre che tali iniziative aumentano l'attrattiva dell'Emirato come destinazione per eventi culturali e creativi di alto livello.

Sua Altezza lo Sceicco Saud è un sostenitore della cultura e delle arti come motori essenziali della coesione sociale e della comprensione reciproca. Sostenendo iniziative culturali come il festival, continua a rafforzare il ruolo della cultura nel consolidamento dell'armonia sociale.

Il programma del weekend inaugurale ha illustrato al pubblico il tema del festival attraverso un calendario dinamico di mostre, spettacoli dal vivo, visite guidate alla scoperta del patrimonio culturale e artistico, proiezioni cinematografiche, workshop ed esperienze culinarie esclusive. Tra gli eventi salienti figurano masterclass tenute da artisti, workshop interattivi che spaziano dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee, musica e spettacoli dal vivo, nonché il lancio di The Hidden Table, un nuovo concetto di ristorazione che esplora il cibo come forma di narrazione culturale all'interno del contesto storico dell'Al Jazeera Al Hamra Heritage Village.

Il programma del festival comprende tavole rotonde, esperienze didattiche e attività incentrate sulla comunità, progettate per coinvolgere il pubblico e trasformare lo spazio storico in una piattaforma per la creatività, il dialogo e l'apprendimento.

Il Ras Al Khaimah Art Festival funge da piattaforma culturale d'eccellenza negli Emirati Arabi Uniti, celebrando il talento artistico, promuovendo gli scambi internazionali e rafforzando il ruolo dell'Emirato come sede di dialogo culturale globale.

