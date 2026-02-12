Il sito web di Sisvel ora è disponibile in lingua cinese e giapponese

Sono online le versioni in lingua cinese e giapponese del sito web aziendale di Sisvel, offrendo un'esperienza ottimizzata per gli utenti in due dei principali mercati tecnologici al mondo. L'iniziativa riflette il ruolo crescente degli innovatori e degli implementatori con sede in Asia nei programmi di licenza Sisvel.

I siti localizzati consentiranno a un numero maggiore di stakeholder coinvolti nelle licenze SEP (brevetti essenziali) di accedere alle informazioni sui patent pool e ai dettagli dei programmi di licenza nella propria lingua madre. Tutte le versioni del sito saranno aggiornate costantemente per rendere disponibile la gamma completa di notizie e approfondimenti realizzati da Sisvel.

“Sisvel è profondamente integrata nei mercati in cui operiamo”, ha dichiarato Giulia Dini, Executive Head of Brand di Sisvel.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260212669489/it/

Contatto per i media

Federica Brotto

Consulente delle comunicazioni

Tel: +352 27 85 701

federica.brotto@sisvel.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire