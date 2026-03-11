Il sito francese a Lione di KCAS Bio rinnova la sua dichiarazione di conformità BPL, rafforzando il supporto agli studi di autorizzazione di nuovi farmaci sperimentali (IND) attraverso la bioanalisi e i biomarcatori

KCAS Bio ha annunciato oggi che il suo sito europeo di Lione, in Francia, ha rinnovato con successo la propria dichiarazione di conformità alla buona pratica di laboratorio (BPL) ai sensi della Direttiva 2004/9/CE (test di sicurezza), confermando la capacità del sito di offrire metodi bioanalitici di livello BPL a sostegno di studi preclinici.

La struttura di test BPL ha ottenuto ancora una volta un livello di conformità "A", ribadendo la capacità di KCAS Bio di sostenere programmi critici per l'autorizzazione di nuovi farmaci sperimentali (IND). Questo rinnovo offre agli sponsor la certezza che i loro studi siano supportati da dati bioanalitici solidi, conformi e pronti per la regolamentazione.

